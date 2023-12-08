Джефф Монсон планирует открыть в Уфе приют для бездомных и центр для наркозависимых

В Башкортостане депутат Госсобрания Джефф Монсон планирует открыть приют для бездомных и центр для наркозависимых. Учреждение будет находиться в уфимской Черниковке. Там можно будет получить питание, помощь в поиске постоянного жилья, трудоустроиться, пройти медосмотр и лечение от наркозависимости и алкоголизма.

52-летний Джефф Монсон – чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу и бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Для россиян он запомнился тем, что в мае 2018 года получил российское гражданство.

Я был во многих других странах. Я видел людей без квартиры, без дома. У меня есть возможность помогать. Моё сердце подсказывает, что моя помощь будет полезной другим.

Джефф Монсон, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан
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