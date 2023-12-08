Боец СВО из Башкирии рассказал о боевом братстве на передовой

Участник спецоперации из Башкирии с позывным «Узян» рассказал о своем боевом опыте на Донбассе корреспонденту издания «Белорецкий рабочий» Игорю Калугину. Бойцу 35 лет, срочную службу прошел в морской пехоте, потом заключил контракт сроком на три года.

Говорит, что, когда началась спецоперация, перестал спокойно спать: совесть не давала покоя: «почему я здесь, а кто-то – там?». Пошел в военкомат и подписал контракт. «Узян» состоял в одном из подразделений Вагнера, был сапером. У него две контузии.

Мужчину восхищало боевое братство на передовой, которого не встретишь больше нигде и никогда. Он уверен, что на фронте нет национальностей – там все едины, и мы можем этим по праву гордиться. Он даже попытался убедить в этом пленного украинца.

Я ему говорю: «Я – башкир! У меня есть свой язык, своя культура, своя республика… Понимаешь? Ты слышал что-нибудь о Башкортостане?» А он понятия не имеет об этом! Я ему опять: «Почему у нас, в России, разные народы могут запросто жить мирно? Почему вы этому не научились? Почему травите тех, кто хочет говорить на русском? Я не хочу, чтобы вы бомбили русские города, поэтому мы здесь! Боец СВО, позывной «Узян»

И, конечно, наш воин уверен, что враг будет разбит и победа будет за нами.

Добавим, что всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.