На дорогах Башкирии проводятся рейды по взысканию задолженности по налогам

Сотрудники налоговых органов региона совместно с судебными приставами и госавтоинспекторами проводят на дорогах Башкирии рейдовые мероприятия по выявлению среди автовладельцев должников по налогам и штрафам ГИБДД. Об этом рассказывает пресс-служба УФНС по республике.

В транспортном потоке по автомобильным номерам выявляются должники, в отношении которых применяются меры по изъятию денежных средств и наложению ареста на имущество, а также принудительная эвакуация машин на специализированную стоянку.

Так, накануне в ходе очередного рейда на 9 км трассы Уфа – Оренбург было проверено порядка 85 автомобилей. Во избежание мер принудительного воздействия задолженность была оперативно погашена собственниками авто.

По состоянию на 05.12.2023 долг жителей республики по имущественным налогам составляет 3,3 млрд рублей. По транспортному налогу граждане задолжали 1,9 млрд рублей.

Добавим, что 1 декабря истек срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2022 год. Граждане, не уплатившие налоги, со 2 декабря автоматически стали должниками.

Узнать о наличии (отсутствии) задолженности и погасить ее можно с помощью интерактивных сервисов «Личный кабинет для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, мобильного приложения «Налоги ФЛ», а также на портале Госуслуги.