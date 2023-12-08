Медики Башкирии спасли мужчину с ножевым ранением

Врачи Кармаскалинской больницы совместно со специалистами санавиации РКБ им. Г.Г. Куватова спасли жизнь мужчине. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Пациента доставили на «скорой» в критическом состоянии: его ударили ножом в спину прямо на улице. Были задеты легкое, диафрагма и желудок.

Пострадавшего экстренно прооперировали. Операция на грудной клетке и брюшной полости продолжалась два часа. Поврежденные органы восстановлены.

В течение нескольких дней пациент находился в реанимации под наблюдением медиков. Сейчас он дома: выписан в удовлетворительном состоянии, уточнили в ведомстве.