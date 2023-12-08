В Башкирии планируют увеличить количество вылетов санавиации

С 2020 года в Башкирии продолжает развиваться санитарная авиация: в республике есть 2 вертолета, 6 санитарных автомобилей для эвакуации взрослых, 4 – для помощи детям, еще три – в распоряжении перинатального центра. Об этом Глава региона Радий Хабиров рассказал в своих социальных сетях.

По словам лидера Башкирии, с начала текущего года такая экстренная помощь оказана 1220 взрослым и 609 детям, в том числе 407 малышам до года.

В ближайшее время мы подпишем соглашение с Минздравом России о выделении дополнительного финансирования. Это позволит увеличить количество вылетов, а значит, и число спасенных жизней. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Также руководитель республики отметил, что будет продолжена работа по оборудованию в больницах Башкирии вертолетных площадок. На сегодняшний день такие площадки есть в Уфе – на территории перинатального центра и клиники БГМУ, в больнице Белорецка, а также в ковид-госпиталях Стерлитамака и Сибая.