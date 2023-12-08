Жительница Уфы изувечила 7-летнего сына ремнём

В Уфе перед судом предстала местная жительница. Женщину обвинили в истязании своего 7-летнего сына.
С февраля по май в состоянии алкогольного опьянения уфимка избивала ребёнка руками, ногами и кожаным ремнём. Она хватала его за волосы и таскала по лестнице. Мальчик получил многочисленные ссадины и кровоподтёки. Женщина ведёт аморальный образ жизни, содержит квартиру в антисанитарных условиях.
Свою вину она не признала. Известно, что ранее она была судима. Сейчас женщина лишена родительских прав, мальчик находится в социальном учреждении. Суд назначил ей наказание в виде 4-х лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии общего режима.