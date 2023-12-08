Жительница Уфы изувечила 7-летнего сына ремнём

Свою вину она не признала. Известно, что ранее она была судима. Сейчас женщина лишена родительских прав, мальчик находится в социальном учреждении. Суд назначил ей наказание в виде 4-х лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии общего режима.