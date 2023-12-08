Владимир Путин сообщил о намерении участвовать в выборах президента

Сегодня после церемонии вручения наград в честь Дня героев Отечества Владимир Путин сообщил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборы.

Он заявил об этом после того, как отец погибшего командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Артем Жога спросил Главу государства, будет ли он баллотироваться в президенты.

Владимир Путин ответил утвердительно.