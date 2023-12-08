Владимир Путин сообщил о намерении участвовать в выборах президента

Сегодня после церемонии вручения наград в честь Дня героев Отечества Владимир Путин сообщил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборы.

Фото №1 - Владимир Путин сообщил о намерении участвовать в выборах президента

Он заявил об этом после того, как отец погибшего командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Артем Жога спросил Главу государства, будет ли он баллотироваться в президенты.

Владимир Путин ответил утвердительно.

Напомним, ранее Центризбирком сообщил о проведении голосования на выборах президента России в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта 2024 года.

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