В Башкирии водитель сбил пешехода и врезался в столб

В Белорецке перед судом предстанет местный житель, который сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
3 октября на улице Тюленина 40-летний мужчина на ВАЗ-21310 допустил наезд на пешехода на «зебре», а после врезался в столб.
В ходе расследования выяснилось, что пешеход убедился в безопасности перехода, слева никакого транспорта не заметил, справа вдалеке двигался автомобиль, который точно мог остановиться заранее, однако не затормозил вовремя.
Сам водитель сказал, что отвлёкся на собаку и заметил пешехода в последний момент. Машина затормозила слишком резко, врезалась в пешехода и отлетела на столб. Сам водитель не пострадал.
В момент совершения аварии он был трезв, машина исправна, погодные условия благоприятные. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.