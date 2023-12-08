В Уфе спасатели проводят противопожарные рейды в мороз

В республику пришли морозы, а значит, возникла угроза возникновения пожаров. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, инспекторы МЧС совместно со специалистами управления пожарной охраны напомнили о правилах пожарной безопасности жителям домов в Кировском районе города.