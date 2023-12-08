В Башкирии бойцов СВО и их родных консультируют в «Поездах помощи»

«Поезд помощи» приехал в Белебей. Для района мероприятие стало уже восьмым. На выездной консультации участники специальной военной операции и их семьи смогли задать интересующие вопросы. Особое внимание уделили присвоению статуса ветерана боевых действий.

Оформить документы, отправить гуманитарную помощь, получить соцгарантии. В центральный дворец культуры в Белебее граждане пришли с совершенно разными запросами. Сегодня они гарантированно получат ответы. Поезд помощи организован филиалом госфонда «Защитники Отечества». Вот уже второй месяц он разъезжает по всей республике.

Основная цель – это принять граждан здесь, в районах, на месте, чтобы они не выезжали за пределы, не приезжали в Уфу. Потому что это, во-первых, расстояние, во-вторых, – время. Эти поезда оказывают помощь непосредственно здесь, в местах жительства. Гульнур Кульсарина, руководитель филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»

Очередь выстроилась немаленькая. Получить квалифицированную помощь пришли 120 человек. Это ветераны боевых действий и участники спецоперации, приехавшие в отпуск. Больше всего консультация заинтересовала членов семей бойцов. Они узнавали о социальных гарантиях, а также просили помочь их родным, находящимся на передовой.

Сегодня мы поговорили с сыном, я сказала, что поеду в Белебей по этим вопросам. Ладно, говорит, езжай, задавай вопросы насчет обмундирования, масксетей. Разина Курбанова, мать участника СВО

Для Белебеевского района выездная консультация стала уже восьмой. За это время удалось помочь более чем тысяче человек. В составе поезда – представители юридических организаций, министерств и ведомств, а также психологи и врачи.

Более 450 ребят у нас находятся в зоне СВО. Их мамы, родители, жены, дети здесь, мы с ними работаем. Но есть вопросы, которые мы не можем сами решить. Их мы решаем вместе с республиканскими органами власти и с созданным фондом. Азат Сахабиев, глава администрации Белебеевского района

Все социальные гарантии для этих категорий граждан закреплены в 415-м Указе Главы Башкортостана. На сегодня их 38. На последнем оперативном совещании правительства республики была озвучена новая мера поддержки членов семей бойцов.

В случае если в военном госпитале имени Бурденко находится участник СВО, на лечении либо в медицинской реабилитации, то они могут проживать бесплатно на территории представительства Республики Башкортостан. Юрий Мельников, первый заместитель министра семьи и труда Республики Башкортостан