В Башкирии бойцов СВО и их родных консультируют в «Поездах помощи»

«Поезд помощи» приехал в Белебей. Для района мероприятие стало уже восьмым. На выездной консультации участники специальной военной операции и их семьи смогли задать интересующие вопросы. Особое внимание уделили присвоению статуса ветерана боевых действий.
Оформить документы, отправить гуманитарную помощь, получить соцгарантии. В центральный дворец культуры в Белебее граждане пришли с совершенно разными запросами. Сегодня они гарантированно получат ответы. Поезд помощи организован филиалом госфонда «Защитники Отечества». Вот уже второй месяц он разъезжает по всей республике.
Очередь выстроилась немаленькая. Получить квалифицированную помощь пришли 120 человек. Это ветераны боевых действий и участники спецоперации, приехавшие в отпуск. Больше всего консультация заинтересовала членов семей бойцов. Они узнавали о социальных гарантиях, а также просили помочь их родным, находящимся на передовой.
Для Белебеевского района выездная консультация стала уже восьмой. За это время удалось помочь более чем тысяче человек. В составе поезда – представители юридических организаций, министерств и ведомств, а также психологи и врачи.
Все социальные гарантии для этих категорий граждан закреплены в 415-м Указе Главы Башкортостана. На сегодня их 38. На последнем оперативном совещании правительства республики была озвучена новая мера поддержки членов семей бойцов.
Будет развиваться и сам «Поезд помощи». В будущем планируют создать мобильные медицинские и психологические группы, которые будут оказывать помощь сельским жителям в отдаленных населенных пунктах.