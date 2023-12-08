В полпредстве Башкирии в Москве прошло награждение героев

В преддверии Дня Героев Отечества в Москве прошел торжественный прием. В Полномочном представительстве Башкортостана при Президенте России чествовали военных и граждан, проявивших особое мужество и героизм. Среди них – Лариса Романова, председатель Фонда содействия развитию спорта и медицины имени Героя России Анатолия Романова.
Орден Григория Аксакова вручается в честь первого уфимского губернатора за плодотворную государственную, общественную и благотворительную деятельность в республике. Лариса Романова – супруга Героя России, уроженца Белебеевского района Анатолия Романова. Именно ей удалось пробудить сознание генерал-полковника после тяжелой травмы. Долгие годы она навещала его в госпитале, разговаривала о прошлом, развешивала в палате портреты близких ему людей, включала классическую музыку и аудиофайлы прочитанных ранее книг. Когда ее пригласили вместо супруга на вручение Звезды Героя России, отказалась, заявив, что она не вдова. Спустя шесть лет после указа генерал армии Тихомиров лично приехал в госпиталь, чтобы вручить Анатолию Романову заслуженную награду.
Фонд содействия развитию спорта и медицины имени Героя России генерал-полковника Романова был образован в 1997 году под руководством Ларисы Васильевны.