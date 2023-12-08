«Башкортостан сегодня – вместе с нашим Президентом» - Радий Хабиров

Радий Хабиров в своих социальных сетях поддержал решение Владимира Путина баллотироваться в Президенты России. Он подчеркнул, что жители нашего региона всецело поддерживают это историческое и своевременное решение лидера государства.
Руководитель республики также отметил, что Башкирия благодарна Владимиру Путину за поддержку различных инициатив региона, возможность реализации важных национальных проектов и федеральных программ, которые позволяют повысить качество жизни населения как в городах, так и на селе.