«Башкортостан сегодня – вместе с нашим Президентом» - Радий Хабиров

В условиях, когда мы сражаемся за свободу и независимость, за новое справедливое мироустройство, когда наши ребята мужественно, героически бьются за Родину на СВО, когда вся страна сплотилась во имя Победы, это решение Президента стало мощным стимулом продолжать борьбу, смело идти вперёд и строить суверенную, мощную, великую Россию будущего.

Радий Хабиров, Глава Башкирии