«Башкортостан сегодня – вместе с нашим Президентом» - Радий Хабиров

Радий Хабиров в своих социальных сетях поддержал решение Владимира Путина баллотироваться в Президенты России. Он подчеркнул, что жители нашего региона всецело поддерживают это историческое и своевременное решение лидера государства.    

Фото №1 - «Башкортостан сегодня – вместе с нашим Президентом» - Радий Хабиров

В условиях, когда мы сражаемся за свободу и независимость, за новое справедливое мироустройство, когда наши ребята мужественно, героически бьются за Родину на СВО, когда вся страна сплотилась во имя Победы, это решение Президента стало мощным стимулом продолжать борьбу, смело идти вперёд и строить суверенную, мощную, великую Россию будущего.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Руководитель республики также отметил, что Башкирия благодарна Владимиру Путину за поддержку различных инициатив региона, возможность реализации важных национальных проектов и федеральных программ, которые позволяют повысить качество жизни населения как в городах, так и на селе.       

Мы всегда были, есть и будем вместе с Россией, вместе с нашим Президентом.

Радий Хабиров, Глава Башкирии
7eget
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями