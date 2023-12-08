В Башкирии продолжается реализация программы социальной газификации

В этом году в одном из жилых кварталов города Янаула более 100 семей подключили к системе газоснабжения в рамках программы социальной догазификации. 

Микрорайон «Аэропорт» динамично развивается. Это один из самых больших и молодых кварталов усадебной застройки в районе. Большая часть участков принадлежит льготным категориям граждан – многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Жители неоднократно обращались в администрацию муниципалитета, чтобы им провели газ. Ждать пришлось долго. Вопрос решился лишь после того, как просьба дошла до главы республики Радия Хабирова.

Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии