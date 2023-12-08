В Башкирии продолжается реализация программы социальной газификации

В этом году в одном из жилых кварталов города Янаула более 100 семей подключили к системе газоснабжения в рамках программы социальной догазификации.

Микрорайон «Аэропорт» динамично развивается. Это один из самых больших и молодых кварталов усадебной застройки в районе. Большая часть участков принадлежит льготным категориям граждан – многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Жители неоднократно обращались в администрацию муниципалитета, чтобы им провели газ. Ждать пришлось долго. Вопрос решился лишь после того, как просьба дошла до главы республики Радия Хабирова.