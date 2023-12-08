В Башкирии рассказали, где чаще всего выявляются факты коррупции

В антикоррупционном управлении рассказали, какие недочёты чаще всего выявляют в процессе проверок. В основном, это сведения, связанные с декларацией доходов муниципальными и госслужащими.

Об этом сегодня говорили на ежегодном семинаре-совещании, которое прошло в канун Международного дня борьбы с коррупцией. На мероприятии присутствовали чиновники, депутаты, а также представители правоохранительных органов. Кроме того, были озвучены результаты социологических исследований, в каких сферах чаще всего выявляются факты коррупции.