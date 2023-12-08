В Уфе внедряют малоинвазивную технологию в хирургию рака

Операции провели в рамках международной научно-практической конференции, цель которой – распространить опыт и практику ведущих клиник и внедрить малоинвазивную технологию в хирургию рака. Её участники следили за процессом в онлайн-режиме. За два дня помощь получили более 10 пациентов с различными видами рака. Также велись лекции и обсуждались актуальные вопросы.