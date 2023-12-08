В Уфе наградили победителей конкурса «На земле Салавата»

Мероприятие прошло в Национальной библиотеке республики. Участники должны были перевести произведения башкирских и татарских современных писателей и поэтов на русский язык. Конкурсантам представили более 300 работ, среди которых есть и проза, и лирические произведения.

К работе присоединились переводчики не только из России, но и из других стран. Участников не ограничивали в выборе. Одна из участниц перевела все предоставленные стихи.