В Башкирии обновили участок трассы Благовещенск - Павловка

В Башкирии провели ремонт одной из популярных дорог Благовещенск - Павловка. На ремонт участка было выделено 19 млн рублей.

Дорога пользуется популярностью у жителей республики, так как ведет к Павловскому водохранилищу, которое популярно также и у туристов. Всего обновили три участка дороги по данному направлению общей протяженностью 7,3 километра.