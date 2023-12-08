В Уфе задержали подозреваемого в подготовке терактов

В столице Башкирии был задержан 26-летний мужчина, который подозревается в подготовке серии терактов. Реализовать преступные действия злоумышленник планировал на территории республики. 

Фото №1 - В Уфе задержали подозреваемого в подготовке терактов

По предварительным данным, уфимец планировал взорвать и поджечь несколько административных зданий в Башкирии. Благодаря оперативной работе, преступника задержали до того, как он успел совершить действия. 

В отношении злоумышленника завели уголовное дело. В ходе допроса мужчина сознался, что был завербован украинскими спецслужбами и через мессенджер получал инструкции. При обыске в квартире злоумышленника были обнаружены коктейли Молотова, самодельная взрывчатка и детали для ее изготовления. 

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