В Уфе задержали подозреваемого в подготовке терактов

В столице Башкирии был задержан 26-летний мужчина, который подозревается в подготовке серии терактов. Реализовать преступные действия злоумышленник планировал на территории республики.
По предварительным данным, уфимец планировал взорвать и поджечь несколько административных зданий в Башкирии. Благодаря оперативной работе, преступника задержали до того, как он успел совершить действия.
В отношении злоумышленника завели уголовное дело. В ходе допроса мужчина сознался, что был завербован украинскими спецслужбами и через мессенджер получал инструкции. При обыске в квартире злоумышленника были обнаружены коктейли Молотова, самодельная взрывчатка и детали для ее изготовления.