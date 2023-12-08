В Уфе стартовала социальная кампания «Искусство ответственного вождения»

В Уфе стартовала социальная кампания «Искусство ответственного вождения», которая прошла при поддержке Управления ГИБДД по республике. На специальный рейд вместе с волонтёрами вышел и капитан хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин.

Болельщики привыкли видеть его в форме любимого клуба и в шлеме, но сегодня капитан «Салавата Юлаева» надел жилетку и вышел на специальный рейд на дорогах Уфы. Только вчера «Салават Юлаев» гостил в Екатеринбурге и обидно уступил «Автомобилисту» в овертайме, а уже сегодня с самого утра Григорий Панин общался с автолюбителями в столице Башкортостана.

Григорий Панин уже седьмой сезон играет в Уфе. Болельщики узнают капитана главной спортивной команды. 

Супер, я вообще не ожидала, мы всегда ходили на его хоккей, болельщики, фанаты, на арене всегда супер, я очень рада, не ожидала такой встречи.

Луня Гизатуллина

Григорий Панин – один из любимых игроков клуба для уфимских болельщиков. Всегда открыт и готов к общению, всегда заступается за товарищей по команде на льду. И всегда уверен в себе, если дело касается ответственного вождения.

Я всегда уверен в себе, и если наступает пограничная ситуация, есть куча вариантов – вызвать такси, есть трезвый водитель, я не допускаю таких моментов, чтобы садиться нетрезвым за руль. Здоровый образ жизни, без алкоголя – это главное.

Григорий Панин, капитан ХК «Салават Юлаев»

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтёрами напоминали автолюбителям о недопустимости вождения в состоянии алкогольного опьянения, дарили памятки и специальные подарки.

Люди должны понимать, насколько серьёзна проблема управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Мы привлекаем к этому внимание общественности, волонтёров, спортсменов, которые призывают.

Линар Зиннуров, старший инспектор по особым поручениям группы пропаганды БДД УГИБДД МВД по Республике Башкортостан
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