В Уфе стартовала социальная кампания «Искусство ответственного вождения», которая прошла при поддержке Управления ГИБДД по республике. На специальный рейд вместе с волонтёрами вышел и капитан хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин.
Болельщики привыкли видеть его в форме любимого клуба и в шлеме, но сегодня капитан «Салавата Юлаева» надел жилетку и вышел на специальный рейд на дорогах Уфы. Только вчера «Салават Юлаев» гостил в Екатеринбурге и обидно уступил «Автомобилисту» в овертайме, а уже сегодня с самого утра Григорий Панин общался с автолюбителями в столице Башкортостана.
Григорий Панин уже седьмой сезон играет в Уфе. Болельщики узнают капитана главной спортивной команды.
Григорий Панин – один из любимых игроков клуба для уфимских болельщиков. Всегда открыт и готов к общению, всегда заступается за товарищей по команде на льду. И всегда уверен в себе, если дело касается ответственного вождения.
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтёрами напоминали автолюбителям о недопустимости вождения в состоянии алкогольного опьянения, дарили памятки и специальные подарки.
Республика стала девятым российским регионом, на территории которого началась акция, которая может спасти жизни людей.