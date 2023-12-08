В Уфе активно начинают оперировать пациентов малоинвазивным методом

Сразу несколько показательных операций от лучших хирургов страны. В Республиканском клиническом онкодиспансере сегодня работали специалисты из Москвы. Они делились опытом с коллегами на международной научно-практической конференции, которая два дня проходила в Уфе.

На операционном столе – мужчина в возрасте 58 лет. Еще в 2018 году у него обнаружили новообразование в лёгких. Тогда пациент не придал этому особого значения. В 2023 году после повторного проведения компьютерной томографии врачи уже сказали: медлить нельзя. Операцию проводит специалист из Москвы. Задача – избавиться от опухоли малоинвазивным методом.

Быстрая реабилитация, не страдает дыхательная функция после оперативного вмешательства, уменьшается болевой синдром. Это только некоторые преимущества малоинвазивной хирургии. Именно таким методом в операционных Республиканского клинического диспансера сегодня оказывали помощь пациентам.

Лучшие хирурги делились опытом проведения лапароскопической резекции печени, поджелудочной железы, прямой кишки.

«Малоинвазивная, то есть щадящая хирургия колоректального рака». Именно это направление обсуждалось на международной научно-практической конференции, собравшей в Уфе специалистов из ведущих столичных клиник России, которые специализируются на онкологии.