В Башкирии подвели итоги трёхлетней работы проекта «Атайсал»

Почти 22 тысяч проектов, меняющих жизнь села к лучшему. Таковы итоги трёхлетней работы проекта «Атайсал». Их озвучили на зональном форуме, который в этот раз прошёл в Чекмагушевском районе. Проект, инициированный Главой Башкортостана Радием Хабировым, объединил тысячи людей, желающих помочь своей малой родине. А форумы стали дискуссионными площадками, где участники ищут решения проблем.

Это не ярмарка новогодних самодельных украшений. Продавцы, они же мастера – сотрудники разных сфер: здравоохранения, культуры, главы сельских поселений, старосты деревень. Многие друг друга видят впервые. За короткий период времени они стараются стать одной командой. Игровая форма этому способствует. Вместе обсуждают и серьезные вопросы.

И за три года существования проекта «Атайсал» многие решения были найдены. Иногда даже один человек способен изменить чью-то жизнь, а порой и жизнь целого села к лучшему. Кто-то облагораживает в деревне родник, к которому сам ещё бегал ребенком. Другие решают отремонтировать дорогу в родном селе, благоустраивают озёра. И часто всё это совместно с сельчанами.

Инициативы некоторых меценатов порой меняют облик всего села. Зональные форумы «Атайсал» стали площадкой, где можно не только поделиться опытом, подвести итоги, но и обсудить темы, выходящие за рамки меценатства.