В Уфе мужчину завалило накопленными вещами

В Уфе специалисты МЧС Башкирии пришли на помощь местному жителю, которого завалило накопленными вещами.

Уфимец годами собирал различное имущество, которое складировал в собственном доме. В какой-то момент вещей стало так много, что мужчине пришлось делать «норы» и передвигаться как по «лабиринтам».

В злополучный день мужчину завалило вещами с головой. Самостоятельно выбраться он не смог. Он провёл под завалом час, но вскоре его крики услышали соседи, которые и вызвали экстренные службы.

Спасатели разобрали завалы, мужчину передали медикам. Отмечается, что в куче мусора уфимца удалось найти только по торчащим ногам.