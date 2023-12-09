В Уфе мужчину завалило накопленными вещами

В Уфе специалисты МЧС Башкирии пришли на помощь местному жителю, которого завалило накопленными вещами.
Уфимец годами собирал различное имущество, которое складировал в собственном доме. В какой-то момент вещей стало так много, что мужчине пришлось делать «норы» и передвигаться как по «лабиринтам».
В злополучный день мужчину завалило вещами с головой. Самостоятельно выбраться он не смог. Он провёл под завалом час, но вскоре его крики услышали соседи, которые и вызвали экстренные службы.
Спасатели разобрали завалы, мужчину передали медикам. Отмечается, что в куче мусора уфимца удалось найти только по торчащим ногам.
Фото: МЧС по РБ.