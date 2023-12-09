В Уфе ведутся поиски мужчины, который избивает прохожих на улице

Сотрудники МВД Башкирии объявили в розыск мужчину, который нанёс телесные повреждения нескольким жителям Уфы.
Случаи избиения зафиксировали около улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге. Неизвестный ударил несколько человек по голове, а после скрылся. Одна из пострадавших в ноябре скончалась на больничной койке.
По фактам нападения возбуждены уголовные дела. Изучены записи камер наблюдения и, предположительно, подозреваемый может скрываться около ТРК «Планета» или микрорайона Сипайлово.
Среди примет разыскиваемого – на вид около 18-20 лет, худощавое телосложение. Был одет в шапку алого цвета, темно-синюю куртку ниже пояса с капюшоном, черные болоньевые штаны, светлые кроссовки. На лице была медицинская маска белого цвета.
Видео: МВД по РБ.