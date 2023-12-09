В Уфе ведутся поиски мужчины, который избивает прохожих на улице

Сотрудники МВД Башкирии объявили в розыск мужчину, который нанёс телесные повреждения нескольким жителям Уфы.

Фото №1 - В Уфе ведутся поиски мужчины, который избивает прохожих на улице

Случаи избиения зафиксировали около улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге. Неизвестный ударил несколько человек по голове, а после скрылся. Одна из пострадавших в ноябре скончалась на больничной койке.

По фактам нападения возбуждены уголовные дела. Изучены записи камер наблюдения и, предположительно, подозреваемый может скрываться около ТРК «Планета» или микрорайона Сипайлово.

Среди примет разыскиваемого – на вид около 18-20 лет, худощавое телосложение. Был одет в шапку алого цвета, темно-синюю куртку ниже пояса с капюшоном, черные болоньевые штаны, светлые кроссовки. На лице была медицинская маска белого цвета.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам 8 347 279 48 02, 279 39 02, 02 (102 – с мобильного) или на круглосуточный телефон доверия МВД по РБ 8 347 279 32 92.

пресс-служба МВД по РБ 

Видео: МВД по РБ. 

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