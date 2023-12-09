В Уфе из-за пожара эвакуировали 12 детей

В Уфе зафиксировали крупный пожар. Возгорание произошло на улице Орджоникидзе в многоквартирном доме.

Как сообщили в МЧС региона, по указанному адресу оперативно прибыли экстренные службы. Существовал риск распространения огня на соседние квартиры.

Из зоны воздействия опасных факторов эвакуировали 36 жильцов, среди которых было 12 детей. Ещё 64 жильца эвакуировались самостоятельно. В пожаре пострадал 54-летний мужчина. После медицинского осмотра от госпитализации он отказался.