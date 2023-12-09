Жители села в Башкирии нашли окоченевшего мужчину

В ближайшие дни аномально низкие температуры сохранятся, а значит самое время напомнить о правилах, которые помогут избежать обморожений. Старайтесь меньше находиться на холоде. Выходите на мороз только в варежках, шапке и с шарфом. Носите свободную одежду — это способствует нормальной циркуляции крови. В сапоги можно положить тёплые стельки. Перед выходом на улицу выпейте горячий чай, а вот от согревания спиртными напитками необходимо отказаться. Алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ