В Уфе провели операцию маленькому ребенку с врожденной патологией

Врачи больницы №17 в Уфе провели сложную операцию двухмесячному ребёнку с врожденной патологией.
Ещё во время беременности у малыша был обнаружен гидронефроз. Это расширение чашечно-лоханочного комплекса, которое развивается из-за нарушения оттока мочи из почки.
После родом мама и ребёнок находились под наблюдением врачей. После очередного обследования было принято решение об оперативном лечении. Малышу сделали пластику лоханочно-мочеточникового сегмента.
Сейчас и ребёнок, и мама чувствуют себя хорошо.