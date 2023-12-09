В Уфе провели операцию маленькому ребенку с врожденной патологией

Врачи больницы №17 в Уфе провели сложную операцию двухмесячному ребёнку с врожденной патологией.

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Ещё во время беременности у малыша был обнаружен гидронефроз. Это расширение чашечно-лоханочного комплекса, которое развивается из-за нарушения оттока мочи из почки.

После родом мама и ребёнок находились под наблюдением врачей. После очередного обследования было принято решение об оперативном лечении. Малышу сделали пластику лоханочно-мочеточникового сегмента.

Сейчас и ребёнок, и мама чувствуют себя хорошо.

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