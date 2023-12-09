В Уфу в отпуск приехал тренер, ушедший добровольцем на СВО

В Уфу вернулся участник СВО, спортивный наставник и директор объединения молодежных клубов «Алые паруса». Эдуард Габдрахманов ушёл на спецоперацию в сентябре прошлого года. И вот впервые вернулся в отпуск домой. Но и эти две недели он посвящает не только семье. Во время побывки приходит в спортзал военно-патриотического клуба «Булат», который сам организовал.

Как будто и не было этих полутора лет. Эдуард Габдрахманов вновь в строю с ребятами в привычном спортзале. До того, как отправиться в зону СВО, тренировал здесь с 2015 года.

Сам мастер спорта по греко-римской борьбе, основал военно-патриотический клуб. Воспитывал детей не только физически, но и духовно. Тренер – пример для ребят. Потому и не смог остаться в стороне тогда, когда Родина зовет.

Он готов был в любой момент встать на защиту Родины. Занять место в строю довелось в 47 лет. Благодаря хорошей физической форме и спортивному опыту удаётся выживать в непростых условиях. К приезду тренера воспитанники подросли, у некоторых в копилке есть соревновательные награды.