В Уфу в отпуск приехал тренер, ушедший добровольцем на СВО

В Уфу вернулся участник СВО, спортивный наставник и директор объединения молодежных клубов «Алые паруса». Эдуард Габдрахманов ушёл на спецоперацию в сентябре прошлого года. И вот впервые вернулся в отпуск домой. Но и эти две недели он посвящает не только семье. Во время побывки приходит в спортзал военно-патриотического клуба «Булат», который сам организовал.
Как будто и не было этих полутора лет. Эдуард Габдрахманов вновь в строю с ребятами в привычном спортзале. До того, как отправиться в зону СВО, тренировал здесь с 2015 года.
Сам мастер спорта по греко-римской борьбе, основал военно-патриотический клуб. Воспитывал детей не только физически, но и духовно. Тренер – пример для ребят. Потому и не смог остаться в стороне тогда, когда Родина зовет.
Он готов был в любой момент встать на защиту Родины. Занять место в строю довелось в 47 лет. Благодаря хорошей физической форме и спортивному опыту удаётся выживать в непростых условиях. К приезду тренера воспитанники подросли, у некоторых в копилке есть соревновательные награды.
В зоне специальной военной операции Эдуард Габдрахманов находится уже больше 500 дней. За проявленную отвагу во время исполнения воинского долга перед Отечеством участника СВО наградили медалью Шаймуратова. Эдуард Габдрахманов пошёл по стопам своих предков, воевавших в Великую Отечественную. Не мог иначе. Пришло время подтвердить слова делом, уверен боец.