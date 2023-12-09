В Уфе боец СВО встретился с народным артистом РСФСР Фиданом Гафаровым

Боец с позывным «Маугли» встретился с отправителем письма ему на фронт – народным артистом РСФСР Фиданом Гафаровым. Военнослужащий решил, что когда будет дома, в отпуске встретится с актером лично. Так он оказался на спектакле «Цена счастья» с участием Фидана Гафарова, прошёл в закулисье театра и в гримёрку артиста, где они пообщались на разные темы.