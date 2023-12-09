Герой России из Башкирии: история военного летчика Дениса Чернавина

Сегодня по всей стране отмечают День героев Отечества. Сейчас в эту памятную дату чествуют прежде всего тех, кто проявил мужество и героизм в ходе СВО. Радий Хабиров в своих соцсетях отметил, что с начала спецоперации семь уроженцев Башкортостана были удостоены высокого звания Герой России. В их числе – Максим Серафимов, Тамерлан Ильгамов, Игорь Насибуллин, Алмаз Сафин, Борис Дудко, Степан Белов. В этом списке и командир вертолетного полка Денис Чернавин, который получил золотую звезду минувшим летом.

Только за один вылет они уничтожили сразу пять единиц хваленой зарубежной техники – два танка Leopard и три боевые машины пехоты Bradley. Дальше колонну добивала уже следующая группа, которая пришла вертолетчикам на смену.

Это лишь один из боевых вылетов, которые совершил командир вертолетного полка с позывным «Бродяга». Всего же их в послужном списке – свыше 400. В зоне спецоперации лётчик с первых дней. И за это время уничтожил 82 единицы бронированной техники противника, более 2000 боевиков. За что получил три ордена Мужества, медаль «За отвагу» и звание «Герой России».

В числе лучших он был ещё со школьной скамьи. Денис Чернавин – первый из выпускников школы, которую окончил с золотой медалью. Было это в 1995 году. Но его до сих пор помнят учителя. Вертолётное училище будущий герой России также окончил на отлично – с красным дипломом. По мнению учителей, секрет успеха не только в характере, но и в образцовой семье. Мама Дениса была школьным завучем, отец – кадровый военный штурман.

То, что Денис решил поступать на военного летчика, – отчасти результат воспитания, уверен отец героя Юрий Чернавин. Его дети росли в атмосфере патриотизма. Однако на выборе армейской профессии он лично никогда не настаивал. Поэтому младший сын выбрал совсем другую, гражданскую специальность.

Сам полковник Денис Чернавин о своих подвигах рассказывать не любит. Больше говорит о сослуживцах, которые за эти полтора года стали второй семьей.