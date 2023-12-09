На стенде Башкирии выставки «Россия» проходят тематические Дни героев Отечества

На стенде Башкортостана в рамках Международной выставки-форума «Россия» с 8 по 10 декабря проходят тематические Дни героев Отечества. Желающие могут принять участие в военно-исторических викторинах, мастер-классах по изготовлению сумок-героев, кастомизации значков «Авангард».

Каждый посетитель получил на память открытки и буклеты по парку «Патриот» от Республики Башкортостан. Кроме того, на нашем стенде накануне заступил почётный караул у макета памятника Минигали Шаймуратову.

Сегодня работают на стенде наши обучающиеся в шаймуратовских классах, которые рассказывают о том, какова история подвига. Соответственно, много посетителей, интересующихся подвигом Минигали Шаймуратова.

Также в День героев Отечества на космолёте показали, как вести себя в экстренной ситуации, знаменитая башкирская собака Торин, кинолог и спасатель Госкомитета по ЧС республики. Спасатель рассказал о правилах безопасного поведения в различных критических ситуациях. Кинолог с собакой Торин продемонстрировали навыки послушания, которые необходимы в той работе, которую выполняет четвероногий спасатель. Любой желающий мог сегодня приехать на ВДНХ и ощутить себя в роли пожарного и с помощью огнетушителя потушить интерактивный пожар.