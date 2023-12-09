Из Башкирии отправлен 103-й гумковой для добровольцев и мобилизованных

103-й гуманитарный конвой направлен из республики для добровольцев и мобилизованных из Башкортостана. Адресная помощь для военнослужащих направляется от организаций, общественных объединений, а также неравнодушных жителей.

В составе груза пять автомобилей, вода, дрова, шины, бинокли, печи-буржуйки, тепловизоры, строительные материалы, маскировочные сети, тёплая одежда, продукты питания, средства гигиены, медикаменты и посылки от родственников. Всё, что будет необходимо бойцам при несении воинской службы.

Груз в основном назначен для шести воинских подразделений, дислоцируемых в трёх новых субъектах Российской Федерации. Поэтому от имени руководства Республики Башкортостан хочу поблагодарить всех тех, кто принял участие в подготовке данного гумконвоя. В декабре мы практически еженедельно планируем доставлять гумконвой ребятам по их заявкам, доставлять то, что именно сейчас там нужно.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ