В Уфе дети с ОВЗ из Татарстана посетили лимонарий

Декабрь – период самого кислого фрукта. А в башкирском райском месте большой ассортимент сортов лимона. На них можно не только посмотреть, но и взять на пробу. Экскурсии, несмотря на погоду, не отменяют даже гости из соседних регионов.

Морковка, кабачок – это ещё как-то легко представить. Но вот папайю сорвать с дерева в -30 – что-то из разряда фантастики. Ребята с ОВЗ и их родители ради кусочка лета приехали из Бавлинского района Татарстана. Удивление здесь в прямом смысле на каждом шагу. Вот какао-дерево, рядом поспевают кофейные зёрна. Напротив ещё зеленые, но всё же бананы. А экскурсоводы разбивают стереотипы. Поездкой в Уфимский лимонарий родители решили завершить для своих детей декаду, посвящённую Дню инвалидов.

И многим хотелось бы здесь задержаться. С пустыми руками их не отпустили. Гости попали на период созревания и сбора лимонов. Здесь растут и несколько сортов, выведенных в Башкортостане. Больше всего внимание притягивают деревья с огромными плодами.

Когда за окном -30, в лимонарии стабильно +20. Морозы на растениях не сказались. В теплицах температура поддерживается и отоплением, и тепловыми пушками. В крайнем случае в ход пойдут дровяные печи. В январе к ним уже приходилось прибегать.