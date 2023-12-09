Акушерку из Башкирии признали лучшей на федеральном уровне

Ирина Кукушкина работает в Белебеевской районной больнице. За 35 лет трудового стажа она помогла появиться на свет почти 6 тысячам детей, стала автором методического пособия и наставником для будущих врачей. А теперь получила звание лучшего специалиста со средним медицинским и фармацевтическим образованием.
Каждое утро Ирины Кукушкиной начинается с обхода пациенток. Её подопечные – женщины, которые совсем недавно подарили миру новую жизнь. Сейчас в акушерско-гинекологическом корпусе Белебеевской больницы строгий карантин. Тем не менее доктор старается уделять пристальное внимание каждой роженице.
Недавно профессионализм Ирины Кукушкиной оценили и на федеральном уровне. Она стала победительницей Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
Конкурс проходил в три этапа. Первый – на уровне медицинских организаций. От Белебеевской больницы выдвинули три кандидатуры в разных номинациях. В прошлом году Ирина Кукушкина стала победительницей республиканского конкурса, поэтому её участие на всероссийском уровне ни у кого не вызывало сомнений.
За свою 35-летнюю карьеру Ирина Кукушкина не только врачевала сама, но и стала обучать ремеслу других. Она преподает в Белебеевском медколледже, проводит мастер-классы для фельдшеров в ФАПах. Есть и печатный труд – методическое пособие для акушеров, принимающих роды вне медучреждения. Но, по мнению женщины, звание лучшей акушерки России ей удалось завоевать гораздо более простыми вещами – любовью к людям и к своему делу.