Акушерку из Башкирии признали лучшей на федеральном уровне

Ирина Кукушкина работает в Белебеевской районной больнице. За 35 лет трудового стажа она помогла появиться на свет почти 6 тысячам детей, стала автором методического пособия и наставником для будущих врачей. А теперь получила звание лучшего специалиста со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Каждое утро Ирины Кукушкиной начинается с обхода пациенток. Её подопечные – женщины, которые совсем недавно подарили миру новую жизнь. Сейчас в акушерско-гинекологическом корпусе Белебеевской больницы строгий карантин. Тем не менее доктор старается уделять пристальное внимание каждой роженице.

Мне кажется, она очень свою работу любит. Она не просто приходит поработать и уйти, она отдаёт всю свою душу, вкладывается в свою работу. Она прямо душой отдаётся: и ребеночку подскажет, и мне подскажет. Филюза Салихова, пациентка Белебеевской центральной районной больницы

Недавно профессионализм Ирины Кукушкиной оценили и на федеральном уровне. Она стала победительницей Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Я ушла после восьмого класса. И ушла в такую загадочную профессию, как акушерка. Все смеялись надо мной, а мне казалось, что это профессия самая волшебная, самая интимная, самая нужная, наверное, среди всех медработников. Получается, что всё-таки я не прогадала. И я ни один день не жалела о том, что оказалась в такой должности. Ирина Кукушкина, акушер родильного отделения Белебеевской центральной районной больницы

Конкурс проходил в три этапа. Первый – на уровне медицинских организаций. От Белебеевской больницы выдвинули три кандидатуры в разных номинациях. В прошлом году Ирина Кукушкина стала победительницей республиканского конкурса, поэтому её участие на всероссийском уровне ни у кого не вызывало сомнений.

Эта награда не единственная в нашей больнице. Мы раньше получали «Лучшего фельдшера года Башкортостана». У нас работает более 1000 медсестер, имеется свой медицинский колледж. И мы постоянно улучшаем наши профессиональные способности. Надеемся, это не последняя наша награда будет. Рустем Ишмурзин, главный врач Белебеевской центральной районной больницы