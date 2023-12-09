В Уфе прошёл турнир смешанных единоборств АСА

Венер Галиев победил соперника из Бразилии в Уфе. Лига смешанных единоборств ACA провела свой 167-й турнир. Но в столице республики поединки состоялись впервые. Вот только титульного боя между Муслимом Магомедовым и Адланом Ибрагимовым болельщики так и не увидели. Магомедов превысил дозволенный вес, и схватку отменили. Зато остальные 10 поединков состоялись.

Главным событием вечера стало возвращение в октагон 48-летнего Венера Галиева. Спортсмен из Башкортостана – один из опытнейших бойцов смешанных единоборств. За плечами Галиева – более 50 поединков в профессиональной карьере. Новым испытанием Галиева должен был стать бой против опытного бразильца Хакрана Диаса, бывшего бойца UFC, который, младше Венера на 9 лет. Но поединок не продлился и раунда. Башкирский боец одержал победу добиванием, не оставив ни одного шанса сопернику из Бразилии.

Также республику представлял уфимец Руслан Яманбаев. Для него участие в турнире стало первым в ACA. Против дебютанта вышел Абубакар Местоев из Ингушетии. Он выступает в лиге уже три года, за это время провёл здесь семь боёв и одержал пять побед. В этот вечер Местоев оказался сильнее уфимского бойца.

В заключительном бое вечера Мехди Байдулаев сразился с бразильцем Гилберто Диасом. Этот поединок проходил в легчайшем весе в четвертьфинале Гран-При. Причем имя соперника российского спортсмена стало известно незадолго до самого боя. Ахмед Мусакаев выбыл из турнира по состоянию здоровья. Экстренная замена нашла отклик в лице известного жителям Южной Америки бойца.

Ветерану смешанных единоборств Гилберто Диасу исполнилось уже 39 лет. Как и соперник Галиева, он недолго смог сопротивляться напору российского атлета. Мехди Байдулаев закончил бой в первом раунде и вышел в полуфинал Гран-При. Всего в Уфе в рамках турнира состоялось 10 поединков, пять из них прошли в основном карде.