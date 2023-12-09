В Уфе стартовали командные соревнования по дзюдо памяти Артура Ахметханова

Сегодня в Уфе стартовали Всероссийские командные соревнования по дзюдо памяти генерал-лейтенанта Артура Ахметханова. В столице нашей республики такое мероприятие проводится в четвёртый раз. Площадкой для турнира стал спортивный центр имени Римы Баталовой.

Всего на соревнованиях принимают участие 150 дзюдоистов из восьми регионов нашей страны. За победу борются 15 команд. Артур Ахметханов внёс большой вклад в развитие единоборств в республике. Помогал спортсменам разных федераций и популяризировал дзюдо в Башкортостане. Также Всероссийские старты в этом году провели в День героев Отечества.