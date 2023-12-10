В Уфе задержан мужчина, нападавший на пожилую женщину

В Уфе в Сипайлово задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в нанесении смертельной черепно-мозговой травмы пожилой женщине, 1942 года рождения.

По информации пресс-службы СУ СК по Башкирии, тяжелые травмы он нанес еще нескольким жителям города.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемого задержали при поддержке СОБРа Росгвардии в квартире на улице Гагарина, где он проживал.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Предполагается, что мужчина совершил как минимум четыре таких нападения.