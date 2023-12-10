В Башкирии зафиксировано несколько случаев обморожения – Минздрав РБ

Накануне стало известно о первых случаях обморожения в Башкирии. По информации Минздрава республики, в Татышлинском районе прохожие заметили на улице обездвиженного мужчину и вызвали «скорую». В стационаре ему диагностировали обморожение 2-3 степени: 70% пораженного тела. Пострадавший госпитализирован в реанимацию.

Еще один случай зарегистрирован в Уфе. В городскую больницу №21 обратился мужчина. Серьезных последствий удалось избежать, пациент наблюдается амбулаторно.

Как сообщают синоптики, в ближайшие несколько дней в Башкирии сохранится аномально морозная погода. В региональном Минздраве напомнили о правилах, которые помогут избежать обморожений: меньше находиться на холоде, выходить на улицу только в варежках, шапке и шарфе, надевать свободную одежду для нормальной циркуляции крови, постелить теплые стельки в сапоги.