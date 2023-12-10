В Уфе более пяти часов тушат банный комплекс

В Уфе уже более пяти часов сотрудники МЧС России по Башкирии борются с огнем: горит банный комплекс.

В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили некоторые подробности происшествия: двухэтажное здание сложной архитектуры с мансардным этажом загорелось сегодня в начале шестого часа утра на улице Ишимской. Площадь здания 1200 квадратных метров. Огонь повредил пристрой и дощатую веранду.

К тушению пожара привлечены 24 человека личного состава и 7 единиц техники. Удалось ликвидировать открытое горение. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.