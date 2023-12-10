Радий Хабиров пригласил туристов Башкирии на горнолыжные курорты республики

Сегодня Глава республики в своих социальных сетях рассказал об открытии горнолыжных курортов в Башкирии. Он уточнил, что уже 4 комплекса из 14 открыты. Остальные будут готовы принять гостей в ближайшее время.   

Фото №1 - Радий Хабиров пригласил туристов Башкирии на горнолыжные курорты республики

Башкортостан остается одним из центров зимнего туризма в России. К нам приезжают со всей страны – покататься на заснеженных склонах в окружении удивительной природы. Наши склоны выбирают из-за удобного географического положения и горного рельефа, который подходит для трасс разных уровней сложности без опасности схода лавин.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
Фото №2 - Радий Хабиров пригласил туристов Башкирии на горнолыжные курорты республики

Лидер региона также подчеркнул, что такие горнолыжные центры как «Абзаково», «Банное», гостиница «Алая роза» являются лауреатами национальной премии «Горы России».

Фото №3 - Радий Хабиров пригласил туристов Башкирии на горнолыжные курорты республики

По словам Радия Хабирова, в республике продолжают развивать сервис. Так, на развитие туристической инфраструктуры рядом с горнолыжными центрами в этом году было направлено более 25 млн рублей грантовых средств. На этих территориях возводят кемпинги, гостевые дома, обновляется оборудование, разрабатываются новые туристические маршруты.  

Ждем на наших зимних курортах всех – жителей республики и наших гостей. Башҡортостанға рәхим итегеҙ! Добро пожаловать в Башкортостан! 

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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Фото: телеграм-канал Радия Хабирова  

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