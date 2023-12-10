Радий Хабиров пригласил туристов Башкирии на горнолыжные курорты республики

Сегодня Глава республики в своих социальных сетях рассказал об открытии горнолыжных курортов в Башкирии. Он уточнил, что уже 4 комплекса из 14 открыты. Остальные будут готовы принять гостей в ближайшее время.

Башкортостан остается одним из центров зимнего туризма в России. К нам приезжают со всей страны – покататься на заснеженных склонах в окружении удивительной природы. Наши склоны выбирают из-за удобного географического положения и горного рельефа, который подходит для трасс разных уровней сложности без опасности схода лавин. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Лидер региона также подчеркнул, что такие горнолыжные центры как «Абзаково», «Банное», гостиница «Алая роза» являются лауреатами национальной премии «Горы России».

По словам Радия Хабирова, в республике продолжают развивать сервис. Так, на развитие туристической инфраструктуры рядом с горнолыжными центрами в этом году было направлено более 25 млн рублей грантовых средств. На этих территориях возводят кемпинги, гостевые дома, обновляется оборудование, разрабатываются новые туристические маршруты.

Ждем на наших зимних курортах всех – жителей республики и наших гостей. Башҡортостанға рәхим итегеҙ! Добро пожаловать в Башкортостан! Радий Хабиров, Глава Башкирии