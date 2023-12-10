Радий Хабиров пригласил туристов Башкирии на горнолыжные курорты республики

Сегодня Глава республики в своих социальных сетях рассказал об открытии горнолыжных курортов в Башкирии. Он уточнил, что уже 4 комплекса из 14 открыты. Остальные будут готовы принять гостей в ближайшее время.
Лидер региона также подчеркнул, что такие горнолыжные центры как «Абзаково», «Банное», гостиница «Алая роза» являются лауреатами национальной премии «Горы России».
По словам Радия Хабирова, в республике продолжают развивать сервис. Так, на развитие туристической инфраструктуры рядом с горнолыжными центрами в этом году было направлено более 25 млн рублей грантовых средств. На этих территориях возводят кемпинги, гостевые дома, обновляется оборудование, разрабатываются новые туристические маршруты.
Фото: телеграм-канал Радия Хабирова