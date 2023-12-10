В Уфе во время рейдов сотрудники ГИБДД задержали 7 пьяных водителей

В пресс-службе ОГИБДД по Уфе уточнили, что в вечерние часы минувших пятницы и субботы рейды проводились на участках дорог с наиболее интенсивным движением. Для проверки документов останавливали машины в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами.