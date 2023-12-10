В Уфе взят под домашний арест подросток, который хотел сбыть «синтетику»

В Уфе несовершеннолетний парень пытался сбыть наркотики. Ему предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба следственного комитета Башкирии.

Фото №1 - В Уфе взят под домашний арест подросток, который хотел сбыть «синтетику»

По версии следствия, 18 ноября текущего года обвиняемый договорился с неизвестным в сети Интернет и получил от него через тайники-закладки партию наркотических средств.

Дальше оставалось расфасовать и продать. Однако осуществить задуманное помешало задержание подозреваемого участковыми. В ходе досмотра у него обнаружены девять свертков с наркотическим средством синтетического происхождения.

Подросток находится под домашним арестом на период расследования.

Фото: Следком РБ

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