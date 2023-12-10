В Уфе пенсионерка чуть не замерзла на железнодорожных путях

В Уфе транспортные полицейские пришли на помощь пожилой женщине, которая шла домой по железнодорожным путям и заблудилась. Об этом сообщает пресс-служба Уфимского ЛУ МВД России на транспорте.

Работники РЖД заметили ее на станции Черниковка. Она медленно передвигалась по железнодорожной колее. Прибывшие на место оперуполномоченные ОУР линейного отдела полиции станции установили, что бабушка – инвалид второй степени. Из-за своего заболевания она бродила по путям, потерявшись во времени. Она была очень уставшей и сильно замерзла.

Сотрудники полиции доставили женщину до места жительства и благополучно передали пострадавшую ее дочери. Как выяснилось, дочь ее искала, но мать на связь не выходила.