Владимир Путин объявил о своём участии в выборах президента в 2024 году

Об этом глава государства рассказал после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России. Уже после Президент побеседовал с участниками в неформальной обстановке. Один из награжденных – спикер парламента Донецкой Народной Республики и ветеран спецоперации Артём Жога. Он попросил Путина принять участие в этих выборах, потому что «работы еще много».
Глава республики Радий Хабиров заявил, что жители Башкортостана также поддерживают решение лидера государства баллотироваться на новый срок.
Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Это первый случай, когда выбирать президента россияне будут сразу три дня – пятницу, субботу и воскресенье. Впервые трехдневное голосование применили во время пандемии в целях обеспечения безопасности избирателей, но с течением времени этот формат пришелся по душе большинству избирателей.