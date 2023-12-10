Владимир Путин объявил о своём участии в выборах президента в 2024 году

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Это первый случай, когда выбирать президента россияне будут сразу три дня – пятницу, субботу и воскресенье. Впервые трехдневное голосование применили во время пандемии в целях обеспечения безопасности избирателей, но с течением времени этот формат пришелся по душе большинству избирателей.