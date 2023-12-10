«Преклоняем головы»: истории Героев России из Башкирии

Башкортостан – родина героев. На неделе чествовали особо отличившихся защитников Отечества, которые в экстремальных ситуациях проявили мужество и героизм. Они накрывали собой гранаты, вызывали огонь на себя ради спасения товарищей и вступали в неравный бой. Только за время участия в спецоперации высшую награду – «Золотую Звезду» – получили семь уроженцев республики. Впрочем, как не раз отмечал Глава Башкортостана, любой, кто сейчас находится в зоне СВО, – уже герой. На неделе, например, Радий Хабиров вручил посмертно медаль Шаймуратова хирургу РКБ, который ушел на передовую спасать жизни военнослужащих.
Он всегда был там, где горячо и опасно для жизни. В пандемию работал в «красной зоне», после начала спецоперации в качестве медика отправился на Донбасс. А последние месяцы, подписав контракт с Министерством обороны, служил командиром медицинского взвода.
Он сам вызвался на передовую, чтобы эвакуировать с поля боя раненых. Погиб, пытаясь спасти боевых товарищей. За этот подвиг Михаила Каменева наградили посмертно орденом Мужества. А Глава Башкортостана передал родителям Михаила орден генерала Шаймуратова.
Не иначе как бесстрашным называют и капитана Степана Белова. Уроженец Октябрьского прошел путь от командира танкового взвода до начальника штаба танкового батальона. Он на спецоперации с первых дней, и за это время уничтожил десятки единиц техники противника. В его послужном списке не только орден Мужества, но и высшая награда – звание Героя России. «Золотую Звезду» он принимал лично из рук Президента страны. Даже в боевых условиях российские военнослужащие проявляют благородство, рассказывает Герой России.
Только за один вылет они уничтожили сразу пять единиц хваленой зарубежной техники – два танка Leopard и три боевые машины пехоты Bradley. Дальше колонну добивала уже следующая группа, которая пришла вертолетчиками на смену.
Это лишь один из боевых вылетов, которые совершил командир вертолетного полка с позывным «Бродяга». Всего же их в послужном списке – свыше 400. В зоне спецоперации лётчик с первых дней. И за это время уничтожил 82 единицы бронированной техники противника, более 2000 боевиков. За что получил три ордена Мужества, медаль «За отвагу» и звание «Герой России».
В числе лучших он был еще со школьной скамьи. Денис Чернавин – первый из выпускников на тот момент новой школы, которую окончил с золотой медалью. Вертолетное училище будущий Герой России также окончил на отлично – с красным дипломом. По мнению учителей, секрет успеха не только в характере, но и образцовой семье. Мама Дениса была школьным завучем, отец – кадровый военный штурман. Сам полковник Денис Чернавин о своих подвигах рассказывать не любит. Больше говорит о сослуживцах, которые за эти полтора года стали второй семьей.
Всего в числе уроженцев и жителей Башкортостана – 299 Героев Советского Союза, 47 полных кавалеров ордена Славы, 37 Героев Российской Федерации. За время спецоперации «Золотую Звезду» получили семь человек. Степан Белов, Денис Чернавин и Борис Дудко – лично. А вот Максим Серафимов, Тамерлан Ильгамов, Алмаз Сафин и Игорь Насибуллин – посмертно. Но, несмотря на это, подвиги и память о них живы.