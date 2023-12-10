«Преклоняем головы»: истории Героев России из Башкирии

Меня поразили обстоятельства гибели. Он очень мужественный человек. Вы, наверное, знаете, что была возможность покинуть автомобиль, там несколько ребят было, они этого не сделали, пытались довезти автомобиль и скрыться в лесопосадке. К сожалению, не получилось. Несколько человек там погибли, они вместе погибли там. Очень мужественные все ребята, очень мужественные все люди, и, конечно, мы все преклоняем головы перед ними.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан