«Преклоняем головы»: истории Героев России из Башкирии

Башкортостан – родина героев. На неделе чествовали особо отличившихся защитников Отечества, которые в экстремальных ситуациях проявили мужество и героизм. Они накрывали собой гранаты, вызывали огонь на себя ради спасения товарищей и вступали в неравный бой. Только за время участия в спецоперации высшую награду – «Золотую Звезду» – получили семь уроженцев республики. Впрочем, как не раз отмечал Глава Башкортостана, любой, кто сейчас находится в зоне СВО, – уже герой. На неделе, например, Радий Хабиров вручил посмертно медаль Шаймуратова хирургу РКБ, который ушел на передовую спасать жизни военнослужащих.

Он всегда был там, где горячо и опасно для жизни. В пандемию работал в «красной зоне», после начала спецоперации в качестве медика отправился на Донбасс. А последние месяцы, подписав контракт с Министерством обороны, служил командиром медицинского взвода.

Меня поразили обстоятельства гибели. Он очень мужественный человек. Вы, наверное, знаете, что была возможность покинуть автомобиль, там несколько ребят было, они этого не сделали, пытались довезти автомобиль и скрыться в лесопосадке. К сожалению, не получилось. Несколько человек там погибли, они вместе погибли там. Очень мужественные все ребята, очень мужественные все люди, и, конечно, мы все преклоняем головы перед ними. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Он сам вызвался на передовую, чтобы эвакуировать с поля боя раненых. Погиб, пытаясь спасти боевых товарищей. За этот подвиг Михаила Каменева наградили посмертно орденом Мужества. А Глава Башкортостана передал родителям Михаила орден генерала Шаймуратова.

Не иначе как бесстрашным называют и капитана Степана Белова. Уроженец Октябрьского прошел путь от командира танкового взвода до начальника штаба танкового батальона. Он на спецоперации с первых дней, и за это время уничтожил десятки единиц техники противника. В его послужном списке не только орден Мужества, но и высшая награда – звание Героя России. «Золотую Звезду» он принимал лично из рук Президента страны. Даже в боевых условиях российские военнослужащие  проявляют благородство, рассказывает Герой России.

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Я поджег переднюю машину. Ведомый поджег крайнюю машину в колонне. Отошли, подошли уже с более удобного ракурса – под углом, чтоб было видно колонну – и стали по одной их оттуда выщелкивать.

Степан Белов, Герой России

Только за один вылет они уничтожили сразу пять единиц хваленой зарубежной техники – два танка Leopard и три боевые машины пехоты Bradley. Дальше колонну добивала уже следующая группа, которая пришла вертолетчиками на смену.

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Это лишь один из боевых вылетов, которые совершил командир вертолетного полка с позывным «Бродяга». Всего же их в послужном списке – свыше 400. В зоне спецоперации лётчик с первых дней. И за это время уничтожил 82 единицы бронированной техники противника, более 2000 боевиков. За что получил три ордена Мужества, медаль «За отвагу» и звание «Герой России».

В числе лучших он был еще со школьной скамьи. Денис Чернавин – первый из выпускников на тот момент новой школы, которую окончил с золотой медалью. Вертолетное училище будущий Герой России также окончил на отлично – с красным дипломом. По мнению учителей, секрет успеха не только в характере, но и образцовой семье. Мама Дениса была школьным завучем, отец – кадровый военный штурман. Сам полковник Денис Чернавин о своих подвигах рассказывать не любит. Больше говорит о сослуживцах, которые за эти полтора года стали второй семьей.

Всего в числе уроженцев и жителей Башкортостана – 299 Героев Советского Союза, 47 полных кавалеров ордена Славы, 37 Героев Российской Федерации. За время спецоперации «Золотую Звезду» получили семь человек. Степан Белов, Денис Чернавин и Борис Дудко – лично. А вот Максим Серафимов, Тамерлан Ильгамов, Алмаз Сафин и Игорь Насибуллин – посмертно. Но, несмотря на это, подвиги и память о них живы.

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