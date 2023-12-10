В Уфе прошел концерт проекта «Родники» Олега Газманова

В честь Дня героев Отечества в воскресенье в Уфе прошел концерт патриотической песни «Родники» Олега Газманова. Вместе с известными российскими исполнителями на сцену вышла Олеся Спиридонова из Башкортостана. Жительница Стерлитамакского района стала победительницей сначала онлайн-голосования, а затем и финала конкурса.