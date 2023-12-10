Бойцов батальона имени Доставалова наградили в зоне СВО

В зоне СВО также прошло
награждение бойцов добровольческого батальона имени Героя России Александра
Доставалова. Медали им вручили в редкие моменты передышки, когда военнослужащие
вышли из зоны боевого соприкосновения. Многие служат в башкирском подразделении
с первого дня его основания и с боями прошли все четыре новых региона страны.
Больше месяца эти бойцы
находились на передовой и после выхода на отдых были представлены к
государственным наградам. Доставаловцы сдерживают врага на одном из самых
горячих направлений СВО в Донецкой Народной Республике.
Все
награды вы заслужили, я нисколько в этом не сомневаюсь. Кто-то из вас сейчас
был на линии боевого соприкосновения. Это большинство из вас. Мы специально
дождались момента, когда вы выйдете оттуда. Задачу выполнили с честью и
достоинством, за что вам огромное спасибо от командования полка. Мы не
сомневались, что задача будет выполнена. Вы у нас уже не первый раз на линии
боевого соприкосновения.
За время нахождения на
СВО все контрактники-доставаловцы уже стали боевыми братьями. В мирной жизни
они работали учителями, водителями, врачами, механизаторами. Однако за плечами
у многих опыт службы в других горячих точках.
Пришёл
защищать Родину, помогать спасать нашу землю от нацистов. В мирной жизни я
работал водителем и учителем физической культуры. За всё время нахождения здесь
я ни о чём не пожалел и думаю, что всё будет хорошо и победа будет за нами.
Выражаю особую благодарность главе города Давлеканово и Давлекановского района,
который помогает нам с гуманитарной помощью. А также землякам, родным и близким,
которые переживают за нас, помогают и собирают нам гуманитарную помощь. позывной «Знахарь»
По
телевизору смотрел, и то, что тут творится, мне не давало покоя. Поступил в
башкирский батальон. Я сам патриот, отслужил в Чечне. Я не могу спокойно спать,
когда в мире такое творится, когда убивают детей. Это очень больно. У меня у
самого дочка есть. Привет ей большой, самое главное. позывной «Стёпа»
Тяжело в учении – легко
в бою, говорят доставаловцы. После выхода с передовой, несмотря на боевой опыт,
всё свободное время они оттачивают своё мастерство на полигонах. Каждый боец
должен владеть тактикой уличных боёв и навыками стрельбы из разных видов
оружия, в том числе гранатомётов и пулемётов.
Тяжелый,
если с БК, то около 7-8 кг получается, и его постоянно с собой нужно на
позициях носить.позывной «Банзай»
В редкие минуты отдыха
общаются друг с другом и поддерживают боевой дух стихами любимых поэтов о
родном крае. Произведения под автоматные очереди звучат по-особенному. Ну и,
конечно, сил придают родные и любимые, которые ждут бойцов дома.
Передаю
привет своей девушке Кристине и маме. Я вас люблю.позывной «Акула»
Хочу
передать привет своим родным, родственникам, друзьям, всё будет хорошо, победа
будет за нами.позывной «Гидра»
Передаю
привет Уфе и футбольной команде «Генезис». Давайте ребята. С меня победа, и с
вас тоже победа.позывной «13»