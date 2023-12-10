Бойцов батальона имени Доставалова наградили в зоне СВО

В зоне СВО также прошло награждение бойцов добровольческого батальона имени Героя России Александра Доставалова. Медали им вручили в редкие моменты передышки, когда военнослужащие вышли из зоны боевого соприкосновения. Многие служат в башкирском подразделении с первого дня его основания и с боями прошли все четыре новых региона страны.

Больше месяца эти бойцы находились на передовой и после выхода на отдых были представлены к государственным наградам. Доставаловцы сдерживают врага на одном из самых горячих направлений СВО в Донецкой Народной Республике.

Все награды вы заслужили, я нисколько в этом не сомневаюсь. Кто-то из вас сейчас был на линии боевого соприкосновения. Это большинство из вас. Мы специально дождались момента, когда вы выйдете оттуда. Задачу выполнили с честью и достоинством, за что вам огромное спасибо от командования полка. Мы не сомневались, что задача будет выполнена. Вы у нас уже не первый раз на линии боевого соприкосновения. 

За время нахождения на СВО все контрактники-доставаловцы уже стали боевыми братьями. В мирной жизни они работали учителями, водителями, врачами, механизаторами. Однако за плечами у многих опыт службы в других горячих точках.

Пришёл защищать Родину, помогать спасать нашу землю от нацистов. В мирной жизни я работал водителем и учителем физической культуры. За всё время нахождения здесь я ни о чём не пожалел и думаю, что всё будет хорошо и победа будет за нами. Выражаю особую благодарность главе города Давлеканово и Давлекановского района, который помогает нам с гуманитарной помощью. А также землякам, родным и близким, которые переживают за нас, помогают и собирают нам гуманитарную помощь.  

позывной «Знахарь»
Фото №1 - Бойцов батальона имени Доставалова наградили в зоне СВО

По телевизору смотрел, и то, что тут творится, мне не давало покоя. Поступил в башкирский батальон. Я сам патриот, отслужил в Чечне. Я не могу спокойно спать, когда в мире такое творится, когда убивают детей. Это очень больно. У меня у самого дочка есть. Привет ей большой, самое главное. 

позывной «Стёпа»
Пенальти

Тяжело в учении – легко в бою, говорят доставаловцы. После выхода с передовой, несмотря на боевой опыт, всё свободное время они оттачивают своё мастерство на полигонах. Каждый боец должен владеть тактикой уличных боёв и навыками стрельбы из разных видов оружия, в том числе гранатомётов и пулемётов. 

Тяжелый, если с БК, то около 7-8 кг получается, и его постоянно с собой нужно на позициях носить.

позывной «Банзай»

В редкие минуты отдыха общаются друг с другом и поддерживают боевой дух стихами любимых поэтов о родном крае. Произведения под автоматные очереди звучат по-особенному. Ну и, конечно, сил придают родные и любимые, которые ждут бойцов дома.

Передаю привет своей девушке Кристине и маме. Я вас люблю.

позывной «Акула»

Хочу передать привет своим родным, родственникам, друзьям, всё будет хорошо, победа будет за нами.

позывной «Гидра»

Передаю привет Уфе и футбольной команде «Генезис». Давайте ребята. С меня победа, и с вас тоже победа.

позывной «13»
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Пенальти