Бойцов батальона имени Доставалова наградили в зоне СВО

Все награды вы заслужили, я нисколько в этом не сомневаюсь. Кто-то из вас сейчас был на линии боевого соприкосновения. Это большинство из вас. Мы специально дождались момента, когда вы выйдете оттуда. Задачу выполнили с честью и достоинством, за что вам огромное спасибо от командования полка. Мы не сомневались, что задача будет выполнена. Вы у нас уже не первый раз на линии боевого соприкосновения.