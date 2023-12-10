В Уфе волонтеры помогают пережить мороз бездомным

Минус 43 градуса по Цельсию не предел. В Башкортостан на этой неделе пришли сильные морозы. Столбики термометров опускались на 14-20 градусов ниже нормы. Из-за аномальных холодов в усиленном режиме пришлось работать не только теплоснабжающим организациям, но и в целом предприятиям жилищно-коммунальной инфраструктуры. Не забыли и о тех, кто не имеет своего дома. В Уфе, например, организовали пункт обогрева для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Волонтеры пытаются помочь животным, для которых такая погода может оказаться губительной.

За окном не выше -30 по Цельсию. Тепловая пушка работает практически на пределе, чтобы обеспечить комфортную температуру внутри. Этот пункт обогрева установили рядом с социальным центром по оказанию помощи лицам без определенного места жительства на улице Колгуевской. Чтобы те, кто оказался в трудной жизненной ситуации и без крыши над головой, не замёрзли в эти морозы. Не только согреть, но и накормить бездомных, пока на улице стоят суровые морозы, решили уже представители некоммерческой организации «Чистотел». Это, по их словам, не единоразовая акция.

Не только к людям проявить сострадание призывают зоозащитники. В сильные морозы руку помощи нужно протянуть и братьям нашим меньшим.

Быть сытым в такую холодную погоду не помешает любому человеку, говорят врачи. Чтобы улучшить кровообращение, перед выходом на улицу медики рекомендуют поесть или выпить чашку горячего чая, но ни в коем случае ни горячительного. Вредные привычки только увеличивают риск получения обморожений.

Температура воздуха в Башкортостане начала резко снижаться 7 декабря. В первую же ночь отметки на уличных термометрах опустились ниже -30 градусов, а к выходным в северных районах республики синоптики местами прогнозировали аномальные морозы до -43.

Одна из самых больших котельных города Уфы, расположенная рядом с кондитерской фабрикой, вырабатывает почти 300 гигакалорий энергии в час. Этого хватает, чтобы обеспечить теплом один из самых густонаселённых микрорайонов – Зелёную рощу. В связи с морозами здесь ввели особый режим, котлы в эти дни работают на пределе.

Режим «холод» значит, что на всех теплоснабжающих объектах организованы дополнительные дежурные бригады. Кроме этого, в полную боевую готовность приводится всё резервное оборудование, механизмы и спецтехника.

Холода повлияли и на работу образовательных учреждений. При температуре наружного воздуха -23 градуса в сельских и -25 в городских школах занятия в начальных классах отменяются.

Из-за морозов в Уфе решили не выставлять ставший уже традиционным почетный караул у памятника генералу Шаймуратову, который в зимнее время несёт службу по субботам с 12 до двух часов дня.