В Башкирии педагоги и психологи прокомментировали закон о запрете телефонов в школах

Госдума запретила телефоны в школах. Соответствующий закон депутаты приняли на неделе во втором и третьем чтениях. Согласно документу, личные гаджеты нельзя будет использовать во время уроков. Запрет может официально начать действовать с 1 сентября 2024 года. Таким образом парламентарии намерены повысить уровень образования. Данную меру поддерживают учителя: по словам педагогов, так должна улучшиться концентрация детей и, как следствие, усвоение учебного материала.

Приветствие и напоминание о 45 минутах без телефона – стандартное начало урока в 115-й гимназии. Используют специализированную технику. Интерактивный экран. Тема занятия – нормы морали и права. Последнее в действии – обучение без личных гаджетов.

Телефоны школьники используют на переменах. Во время уроков, как правило, они находятся в сумках или на столе учителя. Исключение – угроза здоровью ребёнка или преподавателя, звонок родителей. Меру об ограничении использования телефонов во время уроков в 115-й гимназии ввели несколько лет назад. Правила внедряли согласованно с родителями.

Без контроля у школьников зачастую появляется цифровая зависимость. И речь вовсе не о тех цифрах, которые ставят в дневники. В последние годы этому появилось даже название – номофобия. С английского аббревиатура переводится как «страх остаться без телефона». Психологи обеспокоены: зависимость чревата рядом проблем – от интеллектуальных до физических.

Кроме того, защитить детей от воздействия смартфонов психолог решила с помощью одежды из специальной ткани. Такую используют при пошиве футболок и пуловеров для пациентов с кардиостимуляторами. Металлизированный материал оберегает аппарат от воздействия электромагнитных волн, которые, например, исходят от мобильных устройств.

Ограничения использования телефонов уже были прописаны ранее для учителей. Существуют санитарные правила, согласно которым ученики не должны эксплуатировать личные смартфоны в качестве обучающих средств. При этом для прохождения онлайн-тестирований школа обязана обеспечить их планшетами или ноутбуками.

Мера касается и частного образования. Контролировать её соблюдение – исключительно в интересах самих преподавателей. Новый закон как дополнительный инструмент в помощь педагогу.