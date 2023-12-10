КХЛ ушла на перерыв: итоги первой части сезона для «Салавата Юлаева»

Континентальная хоккейная лига ушла на первый большой перерыв в этом сезоне. «Салават Юлаев» после 39 матчей регулярного чемпионата расположился на третьем месте Восточной конференции. Перед паузой наша команда выдала отличную победную серию. Легионеры радуют и набирают много очков, оборона сыгрывается, и команда приобретает стройный вид. Подробнее о том, как прошла первая часть сезона для юлаевцев, – в нашем сюжете.
«Салават» взял старт в новом сезоне чемпионата КХЛ с тем же тренерским штабом во главе с Виктором Козловым и изменениями в составе. В команде два новых легионера – американский нападающий Джошуа Ливо и канадский защитник Николя Мелош. Оба присоединились к «Салавату Юлаеву» не со старта сезона. Ливо сыграл первый матч за уфимскую команду в начале октября, а Мелош – в конце месяца.
Юлаевцы потеряли немало очков в начале сезона, но в ноябре стали вырисовываться контуры первого звена, где действуют три иностранца и спецбригады большинства. Что особенно радует болельщиков, в трёх матчах «зелёного дерби» из четырёх юлаевцы выходили победителями. Особенно хорош был против «Ак Барса» Иван Дроздов, забросивший две шайбы в домашней игре.
Изменения произошли и на последнем рубеже. Илья Ежов, сыгравший большое количество матчей в прошлом сезоне, сейчас лишь изредка подменяет Александра Самонова. Новый голкипер, который пришёл в «Салават Юлаев» в результате обмена с «Северсталью», – лидер регулярки по количеству сухих матчей (у него их четыре) и второй по проценту отражённых бросков в лиге.
25 ноября клуб отмечал свой 62-й день рождения. На эту дату пришлась игра против «Трактора» на домашней арене. Выступить плохо в праздник перед своими болельщиками юлаевцы не могли, хотя первые два периода завершились без голов. Но в третьей двадцатиминутке «Салават» отправил четыре безответные шайбы в ворота челябинцев.
Уже точно можно сказать, что у Александра Хмелевского нет синдрома второго сезона. Нападающий был ярок в свой первый год игры за «Салават Юлаев», а сейчас с отрывом – лучший бомбардир команды. Хмелевский забил 19 голов и набрал 33 очка. В одной из последних игр против лидера Запада «Спартака» Хмелевский забросил одну из шайб и реализовал единственный буллит в серии. Та победа стала четвёртой подряд для «Салавата».
Пятиматчевая победная серия «Салавата» прервалась в последней игре перед паузой – «Автомобилист» наказал команду Виктора Козлова за игру без вратаря в овертайме. Юлаевцы – третьи на Востоке и в таблице уступают сейчас только «Металлургу» и «Авангарду». Экватор регулярки уже позади, но впереди ещё есть 2,5 месяца, чтобы Виктор Козлов и его штаб отладили все механизмы и подготовили команду к плей-офф. Ну а ближайший матч юлаевцы проведут 19 декабря против «Барыса».