В Башкирии спасатели помогли школьнику отодрать язык от металлического столба

В башкирском Кумертау язык мальчика, 2014 года рождения, прилип к металлическому столбу. Подробности стали известны из сообщения пресс-службы госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснилось, виной всему стала простая детская забава – облизать металл на морозе. Ребенок решил провести аналогичный эксперимент и убедился в его доказанном эффекте. Последствия – прилипший язык к металлоконструкции. Инцидент произошел у входной группы СК «Сапсан-Арена», уточнили в ведомстве.