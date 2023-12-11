В Башкирии спасатели помогли школьнику отодрать язык от металлического столба

В башкирском Кумертау язык мальчика, 2014 года рождения, прилип к металлическому столбу. Подробности стали известны из сообщения пресс-службы госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
Как выяснилось, виной всему стала простая детская забава – облизать металл на морозе. Ребенок решил провести аналогичный эксперимент и убедился в его доказанном эффекте. Последствия – прилипший язык к металлоконструкции. Инцидент произошел у входной группы СК «Сапсан-Арена», уточнили в ведомстве.
Прибывшие спасатели полили язык мальчика теплой водой и благополучно отлепили орган от столба. Ребенок не пострадал.