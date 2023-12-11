В Башкирии спасатели помогли школьнику отодрать язык от металлического столба

В башкирском Кумертау язык мальчика, 2014 года рождения, прилип к металлическому столбу. Подробности стали известны из сообщения пресс-службы госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.  

Фото №1 - В Башкирии спасатели помогли школьнику отодрать язык от металлического столба

Как выяснилось, виной всему стала простая детская забава – облизать металл на морозе. Ребенок решил провести аналогичный эксперимент и убедился в его доказанном эффекте.  Последствия – прилипший язык к металлоконструкции. Инцидент произошел у входной группы СК «Сапсан-Арена», уточнили в ведомстве.  

Прибывшие спасатели полили язык мальчика теплой водой и благополучно отлепили орган от столба.  Ребенок не пострадал.  

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